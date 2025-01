I sindaci del Parco Pollino s'incontrano a Lungro: “Serve subito una presidenza stabile dell'Ente per il rilancio del territorio”

I sindaci dei Comuni del Parco Nazionale del Pollino si sono incontrati a Lungro, presso la Casa della Musica, per discutere l’urgenza di una svolta politica e amministrativa per l’Ente Parco, da oltre due anni privo di una presidenza ufficiale. L’incontro, promosso dal sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, ha visto una partecipazione ampia e corale, con i rappresentanti delle comunità locali uniti nella richiesta di una nomina immediata e qualificata che restituisca slancio e operatività a una delle aree protette più importanti d’Europa.

Nel suo intervento, il sindaco Ferraro ha evidenziato l’importanza di agire in maniera condivisa per restituire slancio al Parco: “Ritenevo necessario avviare questo confronto tra amministratori. Sapevo che la situazione richiedeva un segnale di unità e dialogo per iniziare a costruire insieme una soluzione concreta a una situazione che non può più essere ignorata.”

Tra i partecipanti spiccavano il sindaco di San Costantino Albanese, Renato Iannibelli, in qualità anche di presidente della Comunità del Parco, e l’ex presidente Domenico Pappaterra attualmente presidente del GAL Pollino, la cui esperienza ha arricchito il dibattito sottolineando come il Parco necessiti di una guida capace di valorizzare il lavoro fatto negli anni e di proiettare l’Ente verso nuovi traguardi.

Dalla discussione è emersa una preoccupazione unanime: l’immobilismo dell’Ente sta impedendo ai Comuni di pianificare il proprio futuro e di cogliere le opportunità offerte. I sindaci hanno sottolineato che il Parco Nazionale del Pollino, il più grande d’Italia, è un simbolo di biodiversità e ricchezza naturale riconosciuto a livello internazionale. Tuttavia, senza una governance forte e competente, rischia di perdere la sua funzione strategica, con conseguenze gravissime per le aree interne della Calabria e della Basilicata, già provate da difficoltà socio-economiche. Inoltre, l’assenza di un punto di riferimento chiaro ha generato disorientamento e sfiducia, con il rischio concreto di compromettere le opportunità di crescita per l’intero territorio.

Dalla discussione è emerso il quadro di un Ente che, in assenza di una guida politica stabile, fatica a rispondere alle esigenze dei territori. “Spesso ci troviamo di fronte a lungaggini burocratiche che paralizzano procedimenti che un tempo erano di ordinaria amministrazione. Questo non fa che alimentare un senso di abbandono istituzionale tra le nostre comunità e rende sempre più complesso pianificare il futuro del territorio” è emerso dalla discussione dei sindaci.