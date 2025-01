Rende, spunta l’ipotesi Laura Ferrara nel quadro delle candidature

AAA candidato cercasi. A Rende non si parla d'altro. Cittadini e movimenti, addetti ai lavori e comitati, partiti ed associazioni civiche sono, tutti, alla ricerca, del candidato a sindaco in vista delle elezioni amministrative previste, quasi certamente, a fine maggio. Pochi mesi ancora per tornare ad una “normalità” amministrativa auspicata da molti.

Eppure, qualche difficoltà di troppo pare sussistere. Nonostante Rende sia città assolutamente centrale nel puzzle politico regionale. “Chi si candida?”, è dunque il leitmotiv del momento. In attesa della scelta del comitato elettorale che dovrebbe arrivare entro questa settimana (Principe si o Principe no?), una possibile ed importante candidatura circola nelle ultime ore.

Si tratta di Laura Ferrara, già parlamentare europeo per due legislature e donna forte del Movimento Cinque stelle. Due anni fa, addirittura, è stata una papabile candidata alla presidenza della regione Calabria. Ed oggi? Da candidata a governatore a candidata a sindaco? Probabile e non impossibile, sebbene siano - al momento - voci e ragionamenti ad alta voce di alcuni addetti ai lavori. La scelta di Laura Ferrara potrebbe piacere sia a destra che a sinistra. Molto amica di Marcello Manna, ad esempio.

