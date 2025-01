Centrale del Mercure, Laghi: "Posizione del Governo prevedibile e non conclusiva"

Non si ferma il polverone sugli ultimi risvolti in merito alla "Norma Laghi" che prevede di estendere alle altre aree protette calabresi quanto previsto - da un anno e mezzo- nel Piano del Parco Nazionale del Pollino. Provvedimento approvato in Consiglio Regionale, sostenuto dallo stesso Presidente della Giunta, Roberto Occhiuto e ora impugnato dal Governo.

"La posizione del Consiglio dei Ministri - ha dichiarato il consigliere regionale, Ferdinando Laghi - non è predittiva di quanto ancora potrà avvenire, né tantomeno definitiva. Per questo invito i sostenitori di Sorgenia ad un atteggiamento più cauto".

"A dimostrarlo - continua Laghi - sono i fatti: ci sono precedenti, anche recenti, di leggi approvate nel Consiglio Regionale calabrese, impugnate dal Governo e poi ripristinate, in tutto o in parte, dalla Corte Costituzionale (si pensi a quella sulla Fibromialgia, oppure a quella concernente il Noleggio Con Conducente –NCC-, ad esempio). Il percorso, quindi, è lungi dall’essere concluso".