Cosenza, Pierfrancesco Perugini è il nuovo vicecoordinatore provinciale di “Noi Moderati Giovani”

Pensare al futuro della sua città e dei suoi coetanei: è questo l’obiettivo del giovane Pierfrancesco Perugini, eletto commissario dell’area urbana e vicecoordinatore provinciale di “Noi Moderati Giovani” per la provincia di Cosenza. “Pur avendo sempre apprezzato e onorato il mio percorso all’interno di Forza Italia – ha detto all’AGI Pierfrancesco Perugini - ho deciso di intraprendere questo nuovo cammino perché sono fermamente convinto che “Noi Moderati” sia la strada giusta per costruire un futuro migliore per il nostro territorio. Questo incarico rappresenta per me un’opportunità straordinaria per contribuire attivamente al progetto di “Noi Moderati”, un partito in cui ho trovato i valori fondamentali che considero il cuore della politica: la moderazione, il dialogo e soprattutto la valorizzazione dei giovani a livello locale e nazionale. La nomina mi è stata conferita personalmente dall’onorevole Alessandro Colucci. Un momento significativo, che ha rafforzato in me la determinazione a dare il massimo per questo progetto. Desidero ringraziare - ha aggiunto -il coordinatore provinciale Riccardo Rosa, il commissario dell’Area Urbana Franco Pichierri, Giuseppe Galati, Alessandro Colucci e il gruppo dirigente giovanile (Pisano Pagliaroli, Domenico Funari e Claudia Brugnano) per la fiducia che hanno riposto in me. Sono profondamente onorato di entrare a far parte di questa grande famiglia politica, che considero non solo un gruppo di lavoro, ma un riferimento per chi crede nel valore della politica al servizio dei cittadini. Affronterò questo incarico con senso di responsabilità e determinazione, consapevole delle sfide che ci attendono, ma anche certo che, grazie al lavoro di squadra, potremo ottenere grandi risultati nell’area urbana, date anche le imminenti elezioni amministrative a Rende e nella provincia di Cosenza. Metterò tutta la mia passione e dedizione - conclude - per onorare la fiducia che mi è stata accordata”.