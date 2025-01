Prevenzione della violenza di genere, visita della consigliera regionale Amalia Bruni all'Associazione Mondiversi di Corigliano-Rossano per discutere la proposta di legge

Un incontro che vuole essere prima di tutto un'occasione importante per rafforzare il legame tra le istituzioni e le realtà territoriali che operano sul fronte della tutela delle donne.

La consigliera regionale Amalia Bruni ha visitato nei giorni scorsi l’Associazione Mondiversi, realtà che a Corigliano-Rossano da anni si distingue nel territorio per l'impegno nella tutela delle donne vittime di violenza. Durante la visita, la Consigliera ha incontrato il presidente dell'associazione, Antonio Gioiello, e le operatrici del Centro Antiviolenza Fabiana e delle due Case Rifugio, che ogni giorno offrono supporto e accoglienza a donne in difficoltà, in un ambiente familiare, accogliente e altamente professionale.

Questo incontro si inserisce nel percorso di visite che la consigliera Bruni ha avviato per discutere della proposta di legge regionale sulla prevenzione della violenza di genere, volta a garantire una maggiore protezione per le donne vittime di abusi e maltrattamenti. La consigliera Bruni ha sottolineato l’importanza di aggiornare la legislazione regionale, ormai obsoleta, per rispondere alle crescenti necessità del fenomeno della violenza di genere, che purtroppo continua a crescere, anche in Calabria.