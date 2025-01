Cosenza, rimpasto vicino. Ma Caruso frena: bisogna solo riempire una casella

Giorni caldi sul rimpasto di giunta. Ma il sindaco, Franz Caruso, come ribadito in più circostanze, sembra non avere fretta: «Dopotutto bisogna riempire solo una casella rimasta vacante», ha rimarcato, infatti, in diverse occasioni l’inquilino del Municipio, pur consapevole che qualche ritocco andrà operato all’interno della compagine amministrativa.

Anche perché di scranni vuoti nell’esecutivo ce ne sono due, considerate le dimissioni dell’allora assessore al Bilancio, Francesco Giordano, delega che, però, il primo cittadino sarebbe intenzionato a mantenere nelle sue mai, in virtù del lavoro portato avanti dal dirigente di settore, Marco De Rito, e apprezzato dallo stesso Caruso. Si avverte, piuttosto, la mancanza di una figura importante nello scacchiere politico-istituzionale di Palazzo dei Bruzi, e riguarda il ruolo di vicesindaco, mai colmato da quando Maria Pia Funaro smise quei panni per delle divergente nate tra l’attuale esponente di Sinistra Italiana e Caruso, tale da compromettere pure i rapporti tra Pia Funaro e il Pd, dal quale, appunto, prese le distanze.