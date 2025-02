San Lucido, il sindaco: «Grande attenzione e presenza delle forze dell'ordine su tutto il nostro territorio»

«La recente operazione dei Carabinieri di San Lucido testimonia ancora una volta la grande attenzione e presenza delle forze dell'ordine su tutto il nostro territorio e per questo non possiamo che ringraziare il Comandante della stazione dei Carabinieri di San Lucido, Luogotenente Giovanni Arcaro». Non tarda ad arrivare la presa di posizione del sindaco di San Lucido, Dott. Cosimo De Tommaso in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale.

«Tra l'istituzione comunale e le forze dell’ordine - prosegue la nota - c'è già in corso un proficuo scambio di opinioni su tematiche nevralgiche ed attuali quali sicurezza ed ordine pubblico e di questo siamo contenti. Anche noi stiamo facendo la nostra parte, amministrando in maniera limpida e trasparente e cercando di sensibilizzare sempre maggiormente l'opinione pubblica con eventi mirati e con la promozione della cultura e della legalità».

Il Sindaco conclude: «San Lucido - mi sia consentito - ripudia atteggiamenti recrudescenti e da sempre si è schierata dalla parte giusta dimostrando maturità. Dinnanzi a questi episodi non ci giriamo dall'altra parte, ma ribadiamo di essere un territorio consapevole, accogliente e di persone perbene che condanna episodi simili senza se e senza ma».