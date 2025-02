Rende, elezioni amministrative previste per maggio prossimo

Undici e dodici maggio? Potrebbero essere queste le date delle probabili elezioni amministrative. In subordine, 25 e 26 dello stesso mese. Con probabile, ma non scontato, ballottaggio previsto poi nel primo week end di giugno. In attesa dunque dell’ufficialità, si accelera sui candidati e sulle liste. Mai come in questa competizione il quadro politico è frammentato, con molte incognite e con chissà quanti candidati.

Nel 2019, sempre a maggio, i dati furono incredibili. Nove i candidati a sindaco per il Comune di Rende con la ricandidatura dell'ex sindaco Marcello Manna, il ritorno di Sandro Principe per i riformisti e l’arrivo proprio sul gong della Lega di Salvini con l’avvocato Sergio Scalfari. Domenico Miceli ha guidato il Movimento 5 stelle, dopo il passo indietro di Francesco Turco. C’era poi Sergio Tursi Prato, il primo a presentare la sua candidatura e le due liste collegate, Massimiliano De Rose con la coalizione “Open politica aperta” e Mimmo Talarico sostenuto anche lui da una coalizione di liste civiche, composta da personaggi di primo piano della vita rendese. In extremis la candidatura di Eleonora Cafiero con il Movimento Noi Rete Umana, movimento cattolico di Rende e quella di Francesco Tenuta per il Partito Socialista che ha corso da solo. In corsa fino all’ultimo, aveva invece ritirato la sua candidatura Carlo Rinaldo per la Federazione dei cattolici in cui faceva parte il Popolo della Famiglia. Quante situazioni simili, se non uguali, leggeremo nelle prossime settimane?