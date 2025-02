Elezioni, ecco le proposte del gruppo “Cetraro Attiva”

Il gruppo politico “Cetraro Attiva” - che annovera tra i propri esponenti anche l’ex presidente del Consiglio comunale Giovanni Rossi - in vista delle prossime elezioni comunali, solleva alcune problematiche che da tempo stanno caratterizzando la realtà locale. Questo, con la volontà di sensibilizzare i cittadini, affinché diventino “partigiani della politica” e si impegnino in modo diretto nella prossima competizione elettorale.

Cetraro Attiva focalizza l’attenzione sullo stato in cui versa via Cappuccini, una delle principali vie del centro; sul mancato completamento dei lavori nel piazzale antistante il Teatro comunale; infine, sul protrarsi della chiusura del Palazzetto dello sport “Ciro Giordanelli”, come è noto, chiuso nei mesi scorsi dal commissario prefettizio Mauro Passerotti per mancanza della necessaria agibilità.

«Sperando di sollevare, con questo vademecum delle cose da fare e lasciate aperte, la coscienza di qualcuno - si legge nella nota di Cetraro Attiva - suggeriamo alla cittadinanza che non è più il tempo di additare colpevoli, ma quello di diventare partigiani della politica, perché, se ad occuparne gli spazi sono sempre gli stessi e non si affacciano nuove figure che sappiano mettersi in gioco, non si può pretendere di recriminare l’operato (anche sbagliato) altrui. Quindi, se c’è qualcuno che si sente di spendersi per il bene della comunità, ora ha una grande opportunità. Cetraro ha bisogno di un'azione politica seria e determinata, fatta da persone competenti che sappiano individuare i problemi e portarli a soluzione».