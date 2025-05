Cosenza, Pecoraro lascia la guida dei democrat: insediata la commissione congressuale

Il segretario ci ritenta. Vittorio Pecoraro lascia ufficialmente l’incarico di responsabile provinciale del Partito democratico: il passaggio coincide con l’insediamento della commissione chiamata a gestire il congresso. Da più parti, però, si mormora di una ricandidatura del giovane dirigente dem. Una ricandidatura legata al buon lavoro fatto in questi anni e alle non comuni capacità di “diplomazia interna” mostrate in più occasioni.

I democrats devono attrezzarsi per affrontare le prossime elezioni regionali e per gestire in modo omogeneo gli impegni amministrativi assunti in molti centri del cosentino. Non solo: occorrerà pure guardare con attenzione al risultato delle Comunali di Rende dove il Pd corre con candidato a sindaco Bilotti, in contrapposizione al socialista Principe e alla candidata di M5s e Alleanza Verdi-Sinistra, Gallo. Sullo sfondo, pure, gli equilibri che riguardano la maggioranza di centrosinistra che governa la città capoluogo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale