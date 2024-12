Ospedale di Castrovillari da rilanciare, in campo le associazioni

«Tenere immutati i servizi, provando ad implementarli con nuovo personale medico-infermieristico». È sostanzialmente questo l'obiettivo della manifestazione di protesta, fissata per giovedì, che le associazioni di volontariato dell'ospedale Ferrari stanno organizzando insieme al Comitato territoriale per provare ad implementare il volume delle richieste da aggiungere al documento di programmazione già portato all'attenzione dei dirigenti dell'Asp di Cosenza.

Nell'ultimo incontro – va detto – non è stato raccolto alcun risultato confortante, tanto che i responsabili delle associazioni di volontariato hanno espresso disappunto e amarezza per l'assenza di risposte adeguate alle problematiche che attanaglia lo spoke di Castrovillari. «In questi giorni – ha spiegato Pino Angelastro, tra i responsabili del comitato territoriale che si batte per la salute dei cittadini e portavoce delle associazioni delle associazioni Avo, Afd, Avis, Medici Cattolici, Non più Soli, Solidarietà e Partecipazione – stiamo studiando l'atto aziendale dell'Asp e le nuove direttive proposte dalla Regione Calabria».