L’ospedale di Cosenza tra fiducia e investimenti

«Sono entrato con un’idea negativa sull’ospedale e oggi posso dire che è un reparto eccellente e tutti, medici e infermieri, sono stati professionali, gentili, direi fenomenali». Antonio Spera è stato il primo paziente operato nella nuova area della Chirurgia Toracica inaugurato ufficialmente ieri mattina. Un reparto diretto dalla prof Franca Melfi, guru della chirurgia robotica mondiale, nonché presidente della società europea di Chirurgia cardiotoracica. Al taglio del nastro erano presenti anche il direttore generale dell’Ao, Vitaliano De Salazar, e il rettore dell’Unical, Nicola Leone. La Melfi rappresenta una delle eccellenze italiane che, con entusiasmo e visione, ha scelto di tornare in Calabria per contribuire al rilancio del sistema sanitario regionale.

«Sono qui per lavorare, non certo per fare la star. Non mi sento assolutamente tale», ha detto subito la professoressa, originaria di Oriolo, durante l’incontro. «In questo primo mese di attività ci stiamo impegnando al massimo. Abbiamo già avviato il lavoro in sala operatoria e, contrariamente a tanti luoghi comuni, devo dire di aver trovato un ambiente molto positivo: tecnologia avanzata, competenze elevate e un team di collaboratori altamente qualificati che, insieme agli infermieri di corsia e di sala operatoria, hanno dimostrato grande professionalità e spirito di squadra. Durante il primo intervento non ho riscontrato alcuna difficoltà, e questo la dice lunga sulla qualità del personale. Spero che questo sia l’inizio di una integrazione con tutti gli altri colleghi, passaggio chiave nel successo dei nostri interventi e, soprattutto, delle buone cure e della buona pratica clinica».