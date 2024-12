Nuovi farmaci anti-obesità proteggono anche il cuore. Indolfi: "Nuova era"

L’obesità fino a qualche tempo fa era considerata una condizione sulla quale, oltre che con la strategia dietetica e l’esercizio fisico, non si poteva fare molto. Attualmente può considerarsi «trattabile», grazie a nuove classi di farmaci che si sono rivelati, o si potrebbero rivelare, molto efficaci non solo sulla perdita di peso, ma anche sulla riduzione dell’incidenza di infarto ictus e dei fattori di rischio cardiovascolari. A discuterne sono gli esperti della Società Italiana di Cardiologia (Sic), in occasione dell’85esimo congresso nazionale, in corso a Roma. Tra i nuovi farmaci è da poco disponibile in Italia Tirzepatide, tra gli ultimi trattamenti più promettenti, recentemente autorizzato da AIFA contro l’obesità associata a diabete di tipo due.

«Con Tirzepatide - dichiara Ciro Indolfi, past-President della SIC e professore straordinario di Cardiologia all’Università della Calabria di Cosenza - si apre una nuova era legata al suo duplice meccanismo di azione. Infatti è il primo farmaco che permette di agire su due recettori GIP e GLP/ 1 che, attivati a livello gastrointestinale in risposta ai pasti, sono responsabili del processo che regola il rilascio di insulina in base alla glicemia. Questa duplicazione ne amplifica l’efficacia sia nel controllo del diabete che nella riduzione del peso come dimostra lo studio SURMOUNT - 1 pubblicato sul New England Journal of Medicine».