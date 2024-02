Il cantante di Verbicaro si avvicina... a Sanremo, “L’amore è” presentato in uno degli eventi collaterali del Festival

Carmine Raimondi sbarca a Sanremo con “L’amore è”, primo singolo inedito del cantautore e musicista calabrese, grazie alla presenza in alcuni degli eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana dedicati alla valorizzazione di nuovi artisti. Dopo l’esibizione al Palafiori di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, nell’ambito di Sanremo Juke Box, versione sanremese del contest canoro nazionale per cantanti emergenti, sono in programma altre due importanti occasioni di promozione discografica nella Città dei Fiori. Oggi Raimondi si esibirà sul palco di Sanremo NewTalent 2024, nella live Room televisiva de "Il Salotto delle Celebrità”, manifestazione nella quale i talenti destinati ad affermarsi si esibiranno al cospetto di una giuria di qualità, presieduta dal maestro Vince Tempera, direttore d'orchestra di fama internazionale e co-ideatore del format insieme al patron Devis Paganelli. Si tratta di audition che potrebbero aprire la strada alle fasi conclusive del contest a Rimini, la cui finalissima andrà in onda tv nazionale a settembre.

Infine domani, venerdì 9 febbraio, sarà tra gli ospiti di Sanremo Exclusive, altro evento collaterale del Festival, ideato e prodotto dalla Emy Show Group ed Emy Records, presso la Sala Cavour del Grand Hotel Des Anglais.

Carmine Raimondi, 46enne originario di Verbicaro e da diversi anni cittadino di Santa Maria del Cedro, nel Cosentino, ha così commentato questa fantastica opportunità. “Ovviamente - ha detto - è una grande emozione essere qui a Sanremo e poter mettere il mio brano alla prova di un pubblico e di giurie qualificate. Sono certo che questa esperienza mi aiuterà a crescere e che, comunque vada, la conserverò nel cuore come una delle più importanti della mia carriera musicale”.

“L’amore è”, parla del sentimento principale per l’essere umano attraverso il racconto di una storia sentimentale: “È un brano a cui sono molto legato e - conclude Raimondi - spero riesca a conquistare il cuore degli ascoltatori anche qui a Sanremo”.

È possibile ascoltare “L’amore è” su diverse piattaforme: Amazon, Anghami, Apple Music, MediaNet, Boomplay, Deezer, Instagram e Facebook, Adaptr, Flo, YouTube Music, iHeartRadio, Claro Musica, iTunes, Joox, KKBox, Kuack Media, NetEase, Qobuz, Pandora, Saavn, Spotify, Tecent, Tidal, TikTok, Music/Resso/Luna e Yandex Music.