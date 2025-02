Pochi giorni ancora e poi inizierà il Festival di Sanremo. La Calabria fa il tifo per il suo artista in gara, il cosentino Brunori Sas.

E proprio a Cosenza è scoppiata già la Sanremo mania con numerosi manifesti apparsi in città del tour 2025 di Brunori (in Calabria sarà a Diamente l'8 agosto. In testa ai manifesti la scritta "A Sanremo vota" per cercare di spingere Brunori nella sua corsa sanremese dove lo attende il palco dell'Ariston.

Foto Arena