Rende, aumentano le attività e cresce anche la popolazione

La città d'oltre Campagnano registra numeri in controtendenza rispetto a Cosenza e, più in generale, rispetto alla Calabria. Dal 2016 al 2021, secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio, ad esempio, sono state registrate 6.200 aziende "contro" le 5.689 del biennio precedente. Ed anche la popolazione è cresciuta ulteriormente: i residenti rendesi ad oggi sono 37.047 rispetto ai 35.196 del 2018.

Incremento anche degli studenti: da 3.700 si è passati a 3.816 in più, attualmente iscritti all’Unical. «I dati negativi, segnalati nella regione e nella stessa nostra provincia, non appartengono invece a Rende. Noi registriamo un segno più nei residenti, oltre 1300 nel 2021. Così come per la popolazione studentesca, continuamente in crescita. In Comune la richiesta di nuove aule e nuovi spazi non è venuta mai meno. Stesso discorso per le imprese: 100 in più solo nell'ultimo periodo. Sono dati significativi, dunque, di una realtà che sta diventando un modello», ha dichiarato il sindaco Marcello Manna. «Rende si conferma città della ripartenza dimostrando come, nonostante la crisi in atto, i modelli virtuosi di pianificazione territoriale abbiano portato in questi anni di governo risultati importanti diventando una delle città più floride del sud d’Italia», hanno fatto sapere dalla casa comunale.

