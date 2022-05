Conad e Thun insieme per la neonatologia dell’Annunziata di Cosenza

Arriva anche in Calabria la solidarietà dell’iniziativa: “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una raccolta fondi a sostegno dei reparti pediatrici degli Ospedali italiani. Venti soggetti natalizi a marchio Thun, per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, sono stati distribuiti nei centri Conad nel periodo natalizio: parte del ricavato sarà devoluto al reparto di Neonatologia dell’Ospedale Annunziata per migliorare l’assistenza dei piccoli pazienti Covid positivi.

La donazione della somma di denaro avverrà mercoledì 11 maggio alle ore 11, presso la Biblioteca della Direzione dell’Ospedale Annunziata, nel corso di una Conferenza Stampa, durante la quale saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa e le attrezzature che saranno acquistate grazie alla donazione Conad. All’incontro parteciperanno il Commissario Straordinario, Isabella Mastrobuono, il Direttore Commerciale Conad area Sud, Alessandro Meozzi, il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile, dr Gianfranco Scarpelli.

