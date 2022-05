Diamante, con la tappa del Giro d'Italia parte i progetto “La riviera dei cedri nel piatto”

Con la tappa del giro d’Italia, a Diamante parte il progetto “La riviera dei cedri nel piatto” con il finanziamento del Gal Riviera dei cedri. Finalità dichiarata la promozione dei prodotti agroalimentari della riviera: il cedro, il peperoncino, la zafarana di Tortora, l’olio di oliva e il gilo di Belvedere Marittimo. Per la tappa di Diamante sarà allestito uno stand con le degustazioni gratuite dei prodotti del territorio. In attesa della tappa il dodici maggio una cena con show cooking di presentazione del cedro, del peperoncino e del gilo. Il progetto proseguirà per tutta l’estate con convegni, show cooking, degustazioni e spettacoli musicali. Si concluderà a Settembre col Peperoncino Festival che vedrà protagoniste le aziende del territorio. Per i turisti e i visitatori della Riviera, sarà disponibile a partire da Giugno un portale dedicato con la presentazione delle specialità della Riviera, delle aziende produttrici e delle ricette consigliate dagli chef dell’Accademia.

