Roseto Capo Spulico, in vendita il castello a picco sul mare

Quasi trenta milioni di euro per aggiudicarsi il Castello federiciano che cade a picco sul mare cristallino di Roseto Capo Spulico da anni insignito con la rinomata Bandiera blu. Per la precisione serviranno 29 milioni e 900 mila euro per acquistare il caratteristico maniero, tra i più belli d’Europa. Una somma richiesta dalla famiglia Cosentino proprietaria della romantica fortezza tanto cara a Federico II di Svevia. In un primo momento la sua vendita sembrava essere una sorta di provocazione, poi, però, è venuto fuori un particolare importante: i proprietari hanno incaricato una nota società immobiliare di trattare la vendita del bene. Esplicitate anche le condizioni per il potenziale acquirente: anticipo del 30% dell’intera somma – e cioè 8 milioni 970 mila euro – e pagamento della restante quota di 20 milioni 930 mila euro spalmata su 30 anni, con un mutuo da estinguere con rate mensili da 70 mila 737 euro. Condizioni imposte a chi intende garantirsi una delle meraviglie calabresi, in perfetto stato conservativo e con 10mila metri quadrati di terreno di pertinenza esclusiva.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata