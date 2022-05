Paloma Picasso racconta a Cosenza il rapporto con il padre

Una ospite d’eccezione. Paloma Picasso, figlia dell’immenso pittore Pablo, sarà all’Università della Calabria martedì 24 per conversare con il professore Nuccio Ordine. L’appuntamento è alle 11 nell’aula Iana dell’ateneo. Ad accoglierla e porgere un indirizzo di saluto sarà il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Raffaele Perrelli. Con il professore Ordine, docente, intellettuale di fama internazionale e giornalista, Paloma Picasso parlerà del rapporto con il padre, straordinario e indimenticato artista del secolo scorso. Racconterà cosa abbia significato essere la figlia di un talento del genere e come sia cresciuta all’ombra di un uomo tanto incredibilmente interessante e celebrato.

Nuccio Ordine ospita spesso personaggi della letteratura e dell’arte durante le sue lezioni. Tanti i seminari tenuti negli ultimi anni con la presenza ad Arcavacata di scrittori, docenti, ricercatori di fama mondiale. Il titolo del seminario fissato per il prossimo 24 è: “ Crescere con Pablo Picasso”. Il pittore spagnolo, innovativo e poliedrico, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'arte per esser stato il fondatore, insieme a Georges Braque, del cubismo. Dopo aver trascorso una gioventù burrascosa, ben espressa nei quadri dei cosiddetti periodi blu e rosa, a partire dagli anni venti del Novecento conobbe una rapidissima fama; tra le sue opere universalmente conosciute vi sono Les demoiselles d'Avignon (1907) e Guernica (1937).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata