Docenti di sostegno, chiuse le iscrizioni per i corsi all’Unical di Rende

Tempo scaduto. È terminata alle 13 di venerdì 13 maggio la possibilità di iscriversi al VII Ciclo di specializzazione Sostegno all’Università della Calabria gestito da un gruppo di accademici di qualità coordinati dalla professoressa Antonella Valenti.

Si tratta d’un appuntamento atteso da moltissimi aspiranti docenti non solo calabresi. Negli anni, infatti, tra i cubi dell’ateneo di Arcavacata si sono mossi corsisti provenienti anche da altre regioni. E tutti, dal settembre successivo, impegnati nelle classi. Sono filtrati i numeri definitivi delle richieste d’iscrizione che determinano, o meno, lo svolgimento della prova preselettiva che è uno degli scogli più ostici per gli aspiranti docenti di sostegno. Come al solito il numero maggiore di richieste riguarda la scuola Secondaria di secondo grado, con 1.146 domande per 300 posti attivati, a seguire ma molto staccata la Secondaria di primo grado con 370 richieste per 230 posti, quindi Primaria con 189 per 250 posti e Infanzia con appena 124 domande per 150 posti disponibili. In totale, quindi, 1829 le istanze d’iscrizione pervenute nei termini.

