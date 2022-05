Corigliano, conclusa l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti del Nautico

Per 15 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicholas Green Falcone e Borsellino” di Corigliano Rossano - indirizzo “Conduzione del Mezzo Navale”, si è conclusa un’avventura fuori dai banchi di scuola iniziata il 16 maggio scorso, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro avviato con la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro. La collaborazione, che scaturisce da una specifica convenzione tra Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e MIUR, si basa su un modello di apprendimento che avvicina in maniera pratica i giovani al mondo del lavoro. Nel corso di queste sette giornate, i ragazzi hanno ascoltato le esperienze professionali dei loro tutors, hanno seguito lezioni teoriche anche attraverso la visione di filmati istituzionali, alcuni dei quali ritraggono gli uomini e le donne del Corpo delle Capitanerie di porto in scene reali di attività operative, hanno partecipato come giovani marinai appena arruolati ad alcune attività tecnico-nautiche-amministrative. In particolare hanno preso conoscenza degli uffici patenti nautiche, gente di mare, naviglio e demanio marittimo. Inoltre, hanno seguito alcune attività operative, visitando la sala operativa, dove vengono gestite tutte le fasi di ricerca e soccorso in mare, e hanno effettuato una visita statica delle motovedette appositamente dedicate a questo delicato compito. Un’esperienza risultata essere di elevato impatto formativo per tutti i discenti, in un’ottica di scambio, confronto ed approfondimento sul campo, rappresentando allo stesso tempo uno stimolo per rinforzare la motivazione allo studio e potenziare le competenze tecnico-lavorative nell’ambito marittimo. Attraverso questi momenti, gli studenti hanno avuto, inoltre, l'opportunità di conoscere meglio la realtà della Capitaneria di porto-Guardia Costiera e, soprattutto, arricchire la loro cultura del mare, dell'ambiente marino e delle sue risorse. Al termine, gli studenti sono stati salutati da tutto il personale della Capitaneria di Porto che ha espresso soddisfazione per l'attenzione e la curiosità evidenziate.

© Riproduzione riservata