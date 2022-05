Cosenza, il circolo della stampa "Sessa" rinnova le cariche: confermato il Direttivo I NOMI

L’assemblea dei soci del Circolo della stampa Maria Rosaria Sessa di Cosenza ha rinnovato i propri organismi dirigenti, confermando in blocco, per acclamazione, gli uscenti. Dopo l’assemblea, presieduta da Michelino Braiotta, sono stati eletti per il consiglio direttivo Franco Rosito, Franco Mollo, Franco Lorenzo, Monica Perri, Franca Ferrami, Giuseppe Di Donna e Raffaele Zunino, tutti già presenti nel direttivo uscente. Per il collegio dei revisori conferma anche per Francesco Mannarino, Romolo Cozza e Roberto Barbarossa. Confermati, inoltre, per il collegio dei probiviri, Franco Segreto, Dino Gardi ed Enzo Pianelli.

© Riproduzione riservata