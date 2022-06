Cosenza, il circolo della stampa "Sessa"conferma Rosito alla presidenza IL DIRETTIVO

Il giornalista Franco Rosito è stato confermato alla presidenza del Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” di Cosenza. La riconferma di Rosito è avvenuta su precisa e unanime indicazione del Consiglio direttivo, rieletto, per acclamazione, dopo l'assemblea del 28 maggio scorso.

Definite anche le cariche all'interno del direttivo, così distribuite: Franco Mollo vicepresidente vicario, Monica Perri vicepresidente, Franco Lorenzo tesoriere, Franca Ferrami, segretario, Raffaele Zunino e Giuseppe Di Donna consiglieri.

Insediatosi anche il collegio dei revisori dei conti, con la rielezione alla presidenza di Francesco Mannarino e la riconferma, come componenti, di Roberto Barbarossa e Romolo Cozza. Per il collegio dei probiviri conferma anche per Franco Segreto, che proseguirà il suo mandato di presidente, per il prossimo triennio, e per i membri effettivi Dino Gardi ed Enzo Pianelli.

Subito dopo la sua rielezione a presidente, Franco Rosito ha ringraziato i consiglieri del direttivo per avergli rinnovato la fiducia, ed ha, sia pure per linee generali, tracciato gli obiettivi del prossimo triennio “che dovrà essere caratterizzato – ha detto Rosito – da una sempre più incisiva presenza del Circolo nelle attività, culturali, formative, associative ed anche sportive, che si svilupperanno sul territorio. Il Circolo della stampa “Maria Rosaria Sessa” - ha aggiunto il presidente Rosito – dovrà distinguersi sia per riaffermare i capisaldi e i principi basilari della professione giornalistica, sia per raccogliere le sfide che alla professione lanciano quotidianamente i nuovi strumenti attraverso i quali essa si esercita, senza perdere di vista l'importanza delle nuove frontiere del mestiere del giornalista verso le quali bisognerà opportunamente indirizzare, con sempre nuovi suggerimenti e idee, i giornalisti del domani, a cominciare da quelli che formano la grande famiglia della Sessa”.

