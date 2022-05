Francavilla Marittima è il paese... dell'amore: ecco le tabelle per chi si vuole bene

Baciamoci, baciatevi. Benvenuti nel paese dell'Amore. Dove su impulso dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gaetano Tursi, sono state sistemate tra le vie del capoluogo e della Silva, alcune tabelle a mo' di insegne stradali, che invitano a darsi tanti baci. Un vero e proprio inno all'amore, contro ogni pregiudizio e discriminazione. Il Comune, in occasione della giornata contro l'omofobia, ha inaugurato nella Villa Comunale del Centro, la scala dell'amore, trattando nel corso di un apposito dibattito l'importante tema, alla presenza, tra gli altri, della psicologa Rosa Cerchiara e dell'ostetrica Maria Cannataro che nei loro preziosi interventi hanno dato disponibilità ad iniziare un percorso di sensibilizzazione ed educazione sentimentale in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Il tutto alla presenza di tanti bambini che hanno apprezzato e non poco l'iniziativa messa in cantiere dal Palazzo di città dell'antica Lagaria, del primo cittadino Tursi, del giornalista Franco Maurella, del presidente del Consiglio comunale Carolina De Leo, che peraltro detiene anche la delega alle pari opportunità e dell'assessore ai servizi sociali Teresa Mastrota, nonchè di Teresa Piscitello che ha avuto il compito di leggere delle poesie.

© Riproduzione riservata