Educare alla legalità: l’Iis di Cosenza sale sul podio

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi-Guarasci di Cosenza, Maria Saveria Veltri per l’importante risultato conseguito nell’ambito del concorso nazionale “Lex Go” che ha visto la scuola cosentina classificarsi al secondo posto nella sezione Graphic Novel con un elaborato dal titolo “Sick Love”.

Lex Go - Educare e formare alla legalità ed ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti della cittadinanza - questo il titolo completo del progetto con annesso concorso - grazie ad un protocollo d’intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione, l’Associazione nazionale Magistrati e la Corte di Cassazione ha previsto in una fase preliminare lo svolgimento di attività formative per i docenti e gli alunni che nello specifico dell’Iis Marconi sono state tenute dal Presidente della sezione Gip-Gup del Tribunale di Cosenza e referente dell’Anm, Piero Santese.

Le professoresse Grazia Caruso e Alessandra Caruso, referenti del progetto, e gli allievi delle classi 1. e 2. sez. O (sede di Cosenza), 3. e 4. sez. N ne hanno apprezzato la competenza e la sensibilità nella trattazione dei temi della legalità e della giustizia. I lavori di partecipazione al concorso hanno inoltre visto la condivisione dei docenti Marilena Fera, Rossana Lavigna e Luigi Pitaro. Ben 266 le opere in concorso – 159 video, 52 canzoni, 55 graphic novel, tutte di grande spessore e ricche di contenuti – fra le quali ne sono state selezionate tre per ogni categoria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata