Processo simulato a Cosenza, studenti in scena a difesa della legalità

Ragazzi in scena per la legalità. È stato un successo la serata finale del progetto realizzato dall’associazione “Ciak-Formazione e Legalità” che si è svolta al teatro “Rendano” di Cosenza con la partecipazione di molte scuole della regione. Il progetto è stato ideato dal presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze, Luciano Trovato, e gestito dall’associazione “Ciak Formazione e Legalità”, in Calabria e in altre regioni italiane, con la collaborazione di diversi Tribunali, ordinari e minorili e con il prezioso contributo della Fondazione Carical e dell’Associazione Nazionale Magistrati.

«Il progetto rivolto a studenti di ogni ordine e grado, denominato “Ciak... un processo simulato per evitare un vero processo” – è evidenziato in un comunicato a firma della presidente dell’associazione “Ciak-Formazione”, Roberta Mallamaci, e del presidente Trovato – ideato e realizzato nel 2014 dal presidente Trovato (allora presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro) che ha riconosciuto all’associazione “Ciak-Formazione e Legalità” la più ampia ed esclusiva formula autorizzativa per la piena concretizzazione. L’associazione si occupa di ogni fase, organizzativa e operativa di questo importante percorso di educazione e sensibilizzazione alla Legalità, cura i rapporti con le Istituzioni, con Enti pubblici e privati e con i Tribunali, minorili e ordinari che hanno dato disponibilità e da sempre collaborano per la fattiva realizzazione del progetto (Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Tribunali ordinari di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Locri, Vibo Valentia).

