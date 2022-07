Premio “Piccolo comune amico”, Verbicaro nel gotha nazionale

Il paese dell’entroterra tirrenico è tra i cinque vincitori del premio “Piccolo comune amico”, promosso da Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem. Sarà premiato per la categoria “Artigianato” (eventi e tradizioni popolari) il prossimo 6 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. «Mi ha contattato il responsabile, dandomi questa bella notizia per il nostro paese e i concittadini. Siamo soddisfatti per questo riconoscimento che ci porta tra i primi cinque vincitori per gli eventi e le tradizioni popolari. Verbicaro merita per la sua storia, la sua cultura, le sue bellezze, la ripartenza e la rigenerazione del borgo», dichiara entusiasta il sindaco Francesco Silvestri.

Lo stesso, assieme a una piccola delegazione, si recherà a Roma per partecipare alla cerimonia di consegna e ricevere direttamente il riconoscimento. Il “Premio piccolo comune amico” è un progetto sociale rivolto ai comuni con meno di 5 mila abitanti.

