Rende, un’università di eccellenza tra ricerca e servizi di qualità

Ateneo di eccellenza. L’Università della Calabria sta collezionando primati internazionali nel campo della ricerca e dei risultati conseguiti. Negli ultimi mesi compare in vetta alle classifiche di graduatorie che vedono il Campus di Arcavacata brillare tra gli atenei a livello nazionale e mondiale. Fino al 26 agosto sarà possibile presentare domanda per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023. I posti a disposizione in questa fase (ammissione standard) sono 2.354, relativi a 36 corsi, cui si aggiungono i circa 1.300 già assegnati nella fase di ammissione anticipata e quelli previsti per i corsi a numero programmato.

Un’offerta formativa completa e d’avanguardia, che offre una formazione di qualità in un ateneo che, come rilevato dalla recente classifica Censis, si attesta tra i migliori del Paese per servizi, borse di studio e attenzione agli studenti. Un’offerta che da quest’anno, inoltre, è straordinariamente appetibile – anche per chi ha minori disponibilità economiche – grazie al consistente aumento della quota in denaro della borsa di studio e all’ampliamento della platea dei beneficiari.

