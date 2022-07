Unical e Ame insieme per la formazione di chi opera nei centri estetici

Il settore della bellezza e del benessere, i dati lo confermano, si mostra in grande forma. La pandemia da Covid-19 ha dimostrato quanto sia importante prendersi cura di se stessi, per migliorare non solo il rapporto interiore con il proprio io, ma anche e soprattutto quello con gli altri. In tale scenario il rivolgersi ad aziende leader e soprattutto a professionisti affermati e competenti, anche sul fronte manageriale, rappresenta la chiave di volta per rendere tale comparto ancora più attraente, pronto ad inserirsi nel concetto più ampio e qualificato di made in Italy. In tale contesto la collaborazione posta in essere tra l’Università della Calabria, ed in particolare con la Business School coordinata dal docente Andrea Lanza, e l’Ame Academy di Cosenza, nella persona del fondatore Giuseppe Li Preti è un fatto di assoluta rilevanza.

«La finalità del progetto – spiega lo stesso Li Preti – consiste nell’offrire alle titolari dei centri per l’estetica e il benessere un supporto gestionale per la crescita delle proprie attività, valorizzando le loro competenze e avviando un percorso di sviluppo delle attività. Il corso executive in Management dei servizi si pone l’obiettivo di potenziare le capacità gestionali nell’ambito dei servizi per l’estetica e il benessere della persona, così da conseguire specifici obiettivi gestionali: dall’incremento fatturato all’ampliamento della clientela, dal miglioramento dei processi organizzativi interni al potenziamento della soddisfazione dei clienti, senza dimenticare le difficoltà connesse al manifestarsi di criticità gestionali e alla valorizzazione delle competenze e gestione dei collaboratori».

«La Business School dell’Università della Calabria – spiega il professore Andrea Lanza, ordinario del Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche – prosegue nella sua attività di promozione e lancio di corsi “executive” focalizzati sulle discipline manageriali. L’iniziativa realizzata di concerto con Ame Academy, che sarà erogata a cavallo dei prossimi mesi di ottobre e novembre, è un progetto formativo articolato in quattro moduli da 3 ore ciascuno, con l’aggiunta di una serie di iniziative pre e post corso che ne arricchiranno i contenuti e le attività di supporto, a beneficio delle future partecipanti. L’iniziativa è infatti pensata appositamente per le imprenditrici titolari dei centri per il benessere e l’estetica e affronta alcuni temi centrali per il management dei servizi tra cui: la progettazione del valore nei servizi, il marketing e le vendite nel settore dei servizi, il budgeting e il controllo di gestione. I docenti che tratteranno i temi sopra evidenziati saranno selezionati tra i principali esperti del Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche dell’Unical».

© Riproduzione riservata