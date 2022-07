Nella Cattedrale di Cosenza andrà in scena un racconto di luce

Nell’ambito delle celebrazioni giubilari, il Duomo di Cosenza per tre sere consecutive diventerà palco e protagonista di un racconto di luce. Il 26, 27 e 28 luglio alle 22,00 saranno proiettate sulla facciata della Cattedrale le immagini che ricordano otto secoli di storia, nello spettacolo audiovisivo “MCCXXII-2022, Sacra Domus: l’abbraccio mai perso”.

Uno spettacolo evocativo e inedito per contenuti e tecniche scenografiche, in cui diventano protagoniste le emozioni, che grazie alla maestria di proiezioni ad effetto, la sapiente combinazione di suoni, colori, forme e parole, animeranno in modo unico e davvero suggestivo, la facciata del Duomo.

L’evento, promosso dall’associazione 8centoCosenza aps, ha coinvolto il trio di professionisti Giancarlo Sciascia, Giovanni D’Aloia e Donato Maniello, che ha realizzato lo spettacolo audiovisivo basato sulla tecnologia della SpatialAugmented Reality. «L’idea nasce dalla volontà di emozionare la cittadinanza e rinnovare il legame profondo che la lega alla Cattedrale – dichiara Giancarlo Sciascia. E, celebrare 800 anni di storia, non è per noi un esercizio libresco ma una ricerca dei segni nel tempo che descrivono l'abbraccio mai perso. Abbiamo così ricostruito una vicenda avvincente grazie alla quale immedesimarsi e vedere con altri occhi la Chiesa Madre. Sono convinto del fatto che la relazione con il patrimonio culturale mentre ristabilisce o arricchisce il contatto con il nostro passato, dandoci radici e identità più forti, allo stesso tempo ci permette di leggere il presente e guardare al futuro con un atteggiamento più attivo e fiducioso».

