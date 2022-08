Allattamento materno, progetto del Rotary Cosenza Nord insieme al Rotary di Santo Domingo

Il “Rotary Club Cosenza Nord” ha fortemente sostenuto, insieme al “Rotary Club Santo Domingo Colonial” (e con la collaborazione dell’UNICEF), la progettazione per la realizzazione di una Sala di allattamento e di una Banca per il latte materno presso l'ospedale rurale di Sabana Grande de Boya in Repubblica Dominicana.

Nella Repubblica Dominicana, purtroppo, sono ancora molte le donne che non riescono ad accogliere i propri neonati al seno in maniera ottimale.

Oltre a sostenere l’allestimento di uno spazio sicuro e igienico per le madri che iniziano ad allattare al seno, il progetto intende offrire indicazioni su come promuovere l’allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi e su come cercare di proseguirlo, integrato ad altri alimenti, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino o oltre.

Il progetto è stato introdotto dal presidente del Rotary Club Cosenza Nord, Alfredo Sguglio, dalla dott.ssa Maria Pia Galasso, Pediatra Neonatologa, esperta in allattamento materno, e da Angelo Macilletti, presidente della Commissione Progetti del Club.

Sono intervenute da Santo Domingo Sofia Batista e Juana Ferreira, rispettivamente presidente e Past president del Club Santo Domingo Colonial.

Alla serata hanno partecipato numerosi presidenti di altri Club, alcuni prevenienti da fuori provincia, tra cui Simonetta Neri, presidente del Club di Reggio Calabria, Maria Stella Morabito, del Club di Palmi, Sarilena Stipo del Club di Polistena.

Nella suggestiva cornice di “Borgo Rosso di Sera” (a San Lucido), in tanti si sono ritrovati per una cena d’estate a immaginare, sotto la cupola stellata della Via Lattea, il paradiso che si stende ai piedi di quelle madri che, con un sorriso, riescono a cancellare ogni incertezza.