Raccolto materiale scolastico per i bambini di Paola

«Abbiamo scritto una bella pagina di civiltà, all'insegna della grande partecipazione e della solidarietà, centrando un risultato inimmaginabile. Abbiamo infatti raccolto tantissimo materiale scolastico che renderà felici molti bimbi della nostra Città». Esprime soddisfazione l'associazione politico-culturale "La Migliore Calabria" in una nota stampa: «Grazie a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa “Tutti a Scuola” che ha come fine quello di non lasciare nessun alunno indietro. Grazie ai volontari, ai tanti cittadini accorsi a sostenerci. E grazie - conclude la nota - alle Parrocchie che provvederanno alla distribuzione del materiale scolastico. Siamo felici di aver potuto fare la nostra parte». I numeri parlano 1.352 pezzi raccolti. Un’iniziativa quella avviata che ha coinvolto il gruppo consiliare e gli assessori comunali oltre che gli iscritti del movimento che hanno scritto una bellissima pagina di solidarietà.

