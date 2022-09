Rende, l’Unical festeggia 50 anni: lectio magistralis di Parisi

Cinquant’anni e... non sentirli. Mezzo secolo di scommesse vinte, traguardi raggiunti, sinergie internazionali avviate, straordinarie ricerche portate a termine nei più svariati settori: l’Unical festeggia domani il suo compleanno. E lo fa ospitando il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi e un grande artista internazionale, il musicista Goran Bregovic.

L’ateneo, fondato da Beniamino Andreatta, avviò i corsi nell’autunno del 1972. L’università – il suo cuore storico, il Polifunzionale – era ancora un cantiere e le attività didattiche, per quel primo manipolo di pionieri che furono le prime 600 matricole, erano ospitate nei locali dell’Inapli e dell’istituto industriale “Monaco” di Cosenza.

Cinquant’anni dopo, l’Università della Calabria è il campus immaginato da Andreatta, al servizio di oltre 25mila studenti. È il più grande d’Italia – con i suoi 200 ettari immersi nel verde - e ospita, insieme ad aule e a 120 laboratori, oltre 2.500 posti letto, 5 mense, due teatri, due cinema, due anfiteatri, il sistema bibliotecario più grande del Sud Italia, l’orto botanico e i musei, un Centro sportivo, il Centro sanitario, un polo d’infanzia, un incubatore di startup innovative, un Polo tecnologico che si sviluppa intorno a una innovativa sorgente a raggi X.

