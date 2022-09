Castrovillari, volontari in campo contro il randagismo

In vista un nuovo monitoraggio del randagismo canino per la città del Pollino. Il gruppo “Passione Animali” di “Solidarietà e Partecipazione” e “Alas”, infatti, promuoveranno una iniziativa innovativa per il territorio di Castrovillari, poiché il randagismo canino continua ad essere un problema sociale con conseguenze negative per i cittadini e per gli stessi cani. Ed è per questo che le associazioni scenderanno in strada con l’intento di contribuire alla riduzione del fenomeno, ma anche e soprattutto per sensibilizzare i cittadini ad una corretta convivenza uomo - animale, riproponendo il “Censimento del randagismo canino a Castrovillari”, indagine tecnico-scientifica sulla popolazione canina vagante. L’indagine (fa seguito ad altri due monitoraggi svolti sempre dalle due associazioni nel 2011 e nel 2016), che avrà la durata di sei mesi e partirà dal mese di ottobre 2022. Lo scopo è sostanzialmente quello di avere dei dati reali e attuali del fenomeno randagismo nel territorio del comune di Castrovillari, affrontando, soprattutto, eventuali casi di abbandono.

