Rende, l’Unical certifica le virtù miracolose del bergamotto

Premiata la ricerca traslazionale sulle proprietà analgesiche dell’olio essenziale di bergamotto sviluppata da un team coordinato dal professor Giacinto Bagetta della facoltà di Farmacia dell’Unical, in collaborazione con il professor Sakurada, della Tohoku Medical and Phamraceutical University di Sendai. L’olio di bergamotto si ricava dal frutto che cresce su una pianta denominata Citrus Bergamia molto diffusa nelle aree mediterranee e in Italia in particolare in Calabria, dove il Bergamotto di Reggio ha ricevuto il riconoscimento di produzione Dop. L’olio essenziale di bergamotto (BEO) è utilizzato in aromaterapia per migliorare l’umore e i sintomi dello stress che si osservano nell’ansia, depressione e, in un prossimo futuro, nei disturbi comportamentali della demenza, e nel dolore cronico in virtù delle sue proprietà analgesiche utili durante i processi infiammatori e nel dolore neuropatico dimostrate dalla ricerca. Infatti, grazie ai risultati di studi preclinici ed agli studi clinici attualmente in corso di svolgimento, oggi ci sono nuove prospettive per il suo impiego nell’uomo.

L’aromaterapia è una forma specializzata di fitoterapia che utilizza oli essenziali in varie situazioni patologiche. Allo stato attuale, purtroppo, tutte le sperimentazioni cliniche in aromaterapia soffrono di alcuni punti di debolezza che ne limitano l’uso razionale. Infatti, spesso il numero di soggetti reclutati è inferiore rispetto a quello necessario, e ciò contribuisce a dare origine a risultati incerti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata