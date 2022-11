Il Treno della Memoria in Calabria: oggi tappa a Paola, l'ultima Scalea

Ha fatto tappa questa mattina nella stazione di Paola il Treno della Memoria. Il convoglio museo ha uno scomparto dedicato al Milite Ignoto la cui salma fu trasportato a Roma Termini nel 1921.

La penultima tappa in Calabria - l'ultima è invece prevista a Scalea - è stata nella città di Paola. Alla manifestazione ha preso parte anche l'amministrazione comunale.

"Dopo più di 100 anni - ha affermato il sindaco Giovanni Politano - la realtà ci chiede di fare memoria della storia, di non dimenticare. E stamattina, con raccoglimento e commozione, abbiamo voluto dare il giusto valore al tempo trascorso che non può affievolire il ricordo di un uomo, un figlio, un padre, un fratello, un marito rimasto vittima della guerra. Il presente non deve mettere nella soffitta del dimenticatoio il passato, perché pure le sue pagine peggiori ci hanno permesso di essere qui, ora, oggi per non fare più gli stessi errori".

