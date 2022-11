Castrovillari, il pino loricato citato in una storia Disney

«È Pino Loricato! Una delle meraviglie del Parco del Pollino! Una specie unica al mondo, che potete trovare solo qui!» Ecco espressa in queste poche e semplici parole, contenute nel numero 3494 del famoso Topolino in edicola dallo scorso mercoledì sintesi di un ragionamento elementare, comprensibile all’istante da un bambino, una delle applicazioni più spontanee ed efficaci di quel metodo innovativo e per certi versi rivoluzionario, se correttamente applicato alla narrazione turistica internazionale della Calabria così come della Basilicata e di altre regioni, della mappatura dei Marcatori Identitari Distintivi (MID). È quanto dichiara Lenin Montesanto, project manager del programma Marcatori Identitari Distintivi della Regione Calabria, sottolineando come perfino la secolare multinazionale statunitense Walt Disney Company,per rendere più universalmente attraente per qualsiasi lettore, un pezzo della nuova storia intitolata “Topolino e il segreto dei sassi” inserisce il Pino Loricato, presente nel solo Parco Nazionale del Pollino, definendolo “specie unica al mondo!” ovvero un MID. E se a servirsene è anche la Disneynon ci resta che trarne tutti qualche incoraggiamento in più a proseguire su questa strada. Quel “Solo qui” che serve a Francesco Artibani per rendere ancora più distintivi soggetto e sceneggiatura del Pino Loricato con i disegni di Giampaolo Soldati è del resto uno dei passaggi più forti».

