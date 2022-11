Borgo dei borghi: il Comune di Diamante rappresenterà la Calabria

Diamante, con le sue eccellenze paesaggistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche, sarà la protagonista, domenica, de il «Il Borgo dei Borghi» il programma di Rai 3 che mette in gara 20 tra i borghi più belli e suggestivi d’Italia. Sarà, infatti, Diamante a rappresentare la Calabria nel programma in onda all’interno della trasmissione «Kilimangiaro». La sfida con gli altri borghi italiani si accenderà alla fine delle venti settimane nelle quali saranno andati in onda tutti e 20 i borghi. A primavera, si aprirà la votazione sul web e nella serata finale del 9 aprile si scoprirà il borgo vincitore della decima edizione de «Il Borgo dei Borghi».

