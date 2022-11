Expo “totale” a Rende: salute, prevenzione, sanità, arte e cultura

Appuntamento imperdibile da mercoledì a venerdì. A Rende, al Museo del Presente, tutto pronto per la nuova edizione del Senior Expo. Il tema è più che mai simbolico: “Tra pandemia, guerra e cambiamenti climatici. Comunicazione e disciplina delle piccole e medie tv”. Maria Brunella Stancato, ideatrice della kermesse e manager del terzo settore, insieme ad Antonio Volpentesta presidente dell’associazione “Volare Aps” sono riusciti a coinvolgere tantissime personalità che si alterneranno nei tre giorni. Ricchissimo il programma: si parte mercoledì 23 novembre, alle ore 16 al Museo del Presente, con la presentazione del cartellone e degli eventi. Il giornalista Francesco Mannarino introdurrà i saluti istituzionali dell’assessore del Comune di Rende, Lisa Sorrentino, di Fausto Sposato presidente dell’Opi di Cosenza e di Stancato e Volpentesta. Una conferenza stampa attraverso cui verranno annunciati tutti gli ospiti a seguire. Sarà consegnato anche il premio “Longevity Day”.

Secondo giorno, giovedì 24 novembre, spazio quindi alla giornata clou ed agli interventi previsti, messi in cantiere dall’ordine degli infermieri. Si parlerà di “invecchiamento in buona salute”. Dalle 9 fino al tardi pomeriggio discussioni, dibattitti e talk. Tra i protagonisti medici, prof, infermieri, psicologi e giornalisti. Annunciata la presenza anche del Circolo della Stampa di Cosenza intitolata a Maria Rosaria Sessa.

Terzo giorno, venerdì 25 novembre, nella sala Tokyo del Museo di Rende, “La forza delle donne” dalle 16,30 in poi. Arte, musica e artigianato, oltre che una sfilata di abiti e creazioni di donne artigiane calabresi. Ma anche l’incontro con l’autore: Fabrizio Abbate racconterà il suo “Astrolìa” ed il mistero delle tre cattedrali. Presentano Giovanna Pizzi, giornalista ed esperta di comunicazione e Maria Brunella Stancato. Con loro, ancora una volta, Antonio Volpentesta presidente dell’associazione Volare Aps e Roberto Matragrano presidente Confartigianato Calabria. Tantissimi i premiati e soprattutto molteplici le sorprese riservate agli ospiti.

“Invitiamo chiunque voglia trascorrere ore di spensieratezza e di aggiornamento professionale. L’edizione odierna ed attuale di Senior Expo è esplosiva: in termini di contenuti e di partecipanti”, assicurano Volpentesta e Stancato.

