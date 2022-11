Cosenza, le uscite dei volontari di strada al fianco dei poveri senza nome

Anche Franca e Antonino sono entrati a far parte della grande e bella famiglia di “Casa nostra”, il braccio operativa della Caritas diocesana che tende la mano a quanti hanno bisogno. In piccole e grandi cose. Franca e Antonino si sono messi all’opera in cucina per preparare venti pizze, altrettanti cornetti, ventitré piatti di pasta e patate alla tiella, e pure il tè. Anna, Francesco e Gianluca, invece, sono tra i volontari in uscita con l’unità di strada che due volte a settimana (il mercoledì dalle 19:30 e il venerdì dalle 9 del mattino) scendono negli angoli più dimenticati dell’area urbana, ma anche lungo la centralissima e luccicante isola pedonale, per essere vicini a quanti sopravvivono nella nostra comunità. «Le temperature scendono e la strada diventa sempre più difficile da vivere. I volontari dell’Unità di strada – raccontano da “Casa nostra” – proseguono incessanti nella loro attività di distribuzione di tè caldo e cibo, coperte e indumenti caldi, che diventano un primo aiuto per coloro che dimorano in strada. Vengono fornite indicazioni utili per dormire al riparo a chiunque incontrino in difficoltà: un aiuto importante anche per tenere costantemente monitorata la situazione in strada».

Chi può, aiuti È stata lanciata un’iniziativa per riuscire a raggiungere tutti. «Ai numeri di telefono 0984/304342 e al 348 6391251 si possono segnalare eventuali persone che vivono in strada o casi di degrado e che possono aver bisogno del nostro intervento. Ma, anche e soprattutto, mostrare disponibilità a entrare nella squadra. Chi può essere interessato ai servizi di assistenza e di accoglienza garantiti da “Casa nostra”, può manifestare la sua disponibilità e così avviare l’iter per diventare volontario». C’è bisogno di tutti, oltre che di tutto.

