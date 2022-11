Montalto accoglie 400 esemplari di conigli: successo per CuniCalabria

Circa quattrocento esemplari di conigli sono stati esposti durante la nuova edizione di Cunicalabria 2022. Una manifestazione di successo che, dopo due anni di pausa, causa pandemia, è ritornata ad attirare numerosi visitatori sul territorio di Montalto Uffugo. Organizzato dalla Ara Calabria (Associazione Regionale Allevatori) e dall’Anci (Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani), con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e dal Comune di Montalto Uffugo, sono state due giornate di appuntamenti presso il garden “Coretto”. A conferma dell’ottimo livello tecnico, economico e promozionale raggiunto dal settore, anche per questo anno è stata presente una nutrita rappresentanza di allevatori del Sud Italia, che hanno preso parte, esibendo i loro migliori soggetti, i quali verranno sono stati esaminati e giudicati da esperti nazionali del settore. Sul territorio montaltese “Cunicalabria 2022” è stato fortemente voluto dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Rosj Wallì Costanzo, in sinergia con l’associazione regionale “Allevatori della Calabria”, al fine di promuovere la nuova edizione dell’evento interregionale. L’assessore Costanzo, infatti, unitamente all’esperto nazionale del settore Francesco De Novellis, si sono posti l’obbiettivo di fornire la promozione delle aziende montaltesi del settore e di tutte quelle attività ad esse collegate. "Il mio assessorato ha fortemente voluto la nuova edizione di questa manifestazione che ha duplici obiettivi – spiega l’assessore alle Attività Produttive - oltre a quello di valorizzare gli allevatori di categoria, vogliamo ridare ossigeno economico al nostro territorio grazie al flusso di visitatori che giungeranno da tutta la regione, e non solo. Questo evento, e gli altri che abbiamo in cantiere permetteranno di incentivare lo sviluppo e la crescita economica locale. Un punto questo su cui si concentra la mia attenzione del mandato assessorile".

