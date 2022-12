Paola, accolta alla stazione la Luce della Pace di Betlemme

Accolta alla stazione ferroviaria di Paola la Luce della Pace di Betlemme. Nella giornata di oggi, in un clima di gioia e di grande e sentita spiritualità, il consigliere comunale Sandra Serpa, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, insieme agli scout di Paola 1, ha accolto e la Luce della Pace di Betlemme, in arrivo alla stazione ferroviaria di Paola. "Un momento emozionante - commenta il consigliere comunale Sandra Serpa - la luce di Betlemme è un segno sincero di amore per il prossimo espresso in ogni Buona Azione quotidiana. Proviamo ad essere ogni giorno costruttori di pace nelle nostre comunità. La fraternità che la Luce riesce a creare, rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo. E il suo amore illumina la vita di tutti noi. A nome dell'amministrazione comunale ringrazio gli Scout e quanti si sono prodigati per farci vivere questo momento".

