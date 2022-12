Consegnata alla diocesi di Cosenza-Bisignano la statuina del Presepe 2022 Coldiretti

Il personaggio del presepe 2022 è la florovivaista con la statuina consegnata al nuovo Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano mons. Giovanni Checchinato per mano dell'amministratore della diocesi. Una iniziativa della Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti. A consegnare la statuina don Fabio De Santis consigliere ecclesiastico Coldiretti, Luigia Granata e Maria Loredana Ambrosio Confartigianato Imprese Cosenza e Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria. Obiettivo dell’iniziativa è quello di aggiungere al presepe figure che ci parlino del presente ma anche del futuro e della dedizione di agricoltori e artigiani. Quest’anno è stata scelta la florovivaista che ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante l’aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Inserire questa “nuova” figura, simbolo delle imprese impegnate nella cura e manutenzione del nostro patrimonio verde e della biodiversità, in aderenza con l’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco, è un’idea inedita per parlare di un’agricoltura plurale e differenziata, che produce cibo e insieme, beni immateriali indispensabili per la qualità della vita. La statuina è poi l’esaltazione dell’artigianato simbolo della sostenibilità espressa dagli artigiani e dalle piccole imprese e declinata su tre fronti: economico, sociale, ambientale. Si ricorda precedentemente era stata affidata la statuina dell’infermiera anti-Covid proprio a sottolineare l’emergenza pandemica in atto e l’impegno del personale medico. Le statuine saranno consegnate a tutti i vescovi calabresi. Già da domani la statuina presepiale, per la provincia di Cosenza, sarà consegnata al Vescovo- Eparca di Lungro e poi ai vescovi delle diocesi di Rossano-Cariati e Cassano all’Ionio e San Marco-Scalea.

