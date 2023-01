Rende, il sogno Abderrahmane realizzato aiutando gli altri

C’è anche il Centro servizi volontariato Cosenza tra i promotori del Master in sostenibilità ambientale “Diventa parte della soluzione” organizzato nell’ambito delle attività dell’Univol (Università del Volontariato). Si tratta di un’iniziativa dei Centri di servizio facenti parte della rete Univol ed è realizzata in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, l’Università della Calabria, l’Università di Bologna, l’Università di Ferrara, l’Università di Modena – Reggio Emilia, l’Università Iulm e Un-Guru.

«L’obiettivo del Master, che è rivolto a enti del terzo settore – spiegano dal Csv cittadino – è offrire un contributo utile a chi si interroga su come diventare parte attiva della transizione ecologica, necessaria e urgente».

Proprio in un percorso di servizio civile è stato impegnato un giovane marocchino, residente da anni a Rende, protagonista d’un significativo racconto di solidarietà. Si chiama Abderrahmane Ben Talha, ha 24 anni ed operatore volontario di servizio civile nell’ambito del progetto “Patch Adams” del programma “Generatività sociale 2.0” promosso dal Csv Cosenza. Studia biotecnologie all’Unical e al termine del percorso accademico vuole iscriversi a Scienze infermieristiche perché sogna di salire sui mezzi di soccorso. Quelle ambulanze che in molti cercano d’evitare per la durezza d’un impegno che è molto di più d’un lavoro. Abderrahmane no. E racconta il perché: «Sono stato a contatto con medici e infermieri e ho capito che questo lavoro mi piace».

