Trebisacce, centinaia i giovani accorsi all’iniziativa della Diocesi

«Voglio lanciarvi un messaggio, "indossate occhiali che vi fanno vedere la Luce». E ancora. «L'augurio che vi faccio è che voi non siate scintille ma Luce». E sulla felicità: «Il problema della vita è come si guarda la vita. Ragazzi indossate gli occhiali giusti e siate felici».

Così si è rivolto a oltre cento giovani accorsi da tutto l'Alto jonio, il Vescovo della Diocesi di Cassano, Mons. Francesco Savino, a conclusione dell'incontro organizzato dal servizio di Pastorale Vocazionale diocesano diretto da don Nicola Mobilio. Che in questo mese di gennaio ha programmato ben quattro Apericena nella Vicaria dell’Alto Jonio, in preparazione alla 60. Giornata Mondiale di Preghiera delle Vocazioni del prossimo 30 aprile, e che l’altra sera ha chiuso il primo ciclo di incontri nel salone parrocchiale della Parrocchia “Cuore Immacolato di Maria” di Trebisacce.

