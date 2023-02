Cosenza, l’impegno forte delle istituzioni a difesa delle donne

Un impegno forte da parte delle istituzioni, con azioni culturali e nel segno della sussidiarietà, per superare la violenza contro le donne e la subcultura mafiosa. È questo lo snodo capace di realizzare un mutamento positivo. La Provincia di Cosenza ha promosso una serie di incontri dal titolo “Le resistenti. Il coraggio delle donne contro la violenza di genere e la subcultura mafiosa”, volti ad analizzare e sensibilizzare i temi in questione.

Il primo appuntamento ha avuto luogo ieri mattina nel Salone degli Specchi della Provincia, con gli interventi del prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, del questore di Cosenza, Michele Maria Spina, del comandante provinciale dei Carabinieri, Agatino Saverio Spoto e del vice comandante della Guardia di Finanza, Attilio Turco. Sono intervenuti, inoltre, introdotti e coordinati dalla giornalista Rita Benigno, il presidente della Provincia e sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, il capitano dei Carabinieri, Maria Chiara Soldano, il funzionario della Squadra Mobile, Tiziana Scarpelli e l'attrice Daniela Fazzolari.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata