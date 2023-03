San Marco Argentano, la Diocesi oggi accoglie monsignor Stefano Rega

«Il popolo di Dio che è in San Marco Argentano-Scalea si prepara, con esultanza, ad accogliere il suo nuovo Pastore: S.E. Mons. Stefano Rega». È il delegato “ad omnia” don Ciro Favaro, che tramite la sua esternazione dà l’avvio al giorno tanto atteso. La città normanna è, dunque, pronta a ospitare autorità religiose, civili e militari nonché i fedeli che si stimano in oltre duemila persone. Per questo, dinanzi al Duomo sarà allestito uno schermo con oltre quattrocento posti a sedere; cinquecento saranno in Cattedrale e altri trecento nella Cripta. I pass sono solo per le Autorità civili, militari, i restanti posti sono a disposizione di tutti. È stato approntato un piano di sicurezza con il sostegno della Polizia locale di diversi comuni e più di ottanta volontari impegnati a mantenere l'ordine pubblico. Ci sarà l’arrivo di oltre venti pullman dall’Alto Tirreno cosentino, mentre i paesi della Forania di San Marco Argentano raggiungeranno la città con le auto. Nel pomeriggio, alle ore 15, è prevista l'accoglienza solenne del popolo, del clero e delle autorità da piazza Riforma.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata