A Cosenza il Villaggio della Coldiretti: attesi migliaia di visitatori nel weekend

Tutto pronto, in città, per il Villaggio Coldiretti, il più grande evento dedicato alle aziende agricole e che porterà nel capoluogo bruzio migliaia di visitatori. Appuntamento da domani a domenica. Numerose le strade interessate, soprattutto l’isola pedonale di corso Mazzini. Per l’occasione l’Amaco effettuerà percorso alternativi su alcune Circolari veloci e le linee 26 Circolare bianca. 24, 25, 30, 54-56, 51, 52, 53 e 4t. Domani è prevista anche la giornata nazionale della frutta.

Dalle ore 9 in piazza dei Bruzi e lungo corso Mazzini è stato realizzato un vero e proprio villaggio della biodiversità contadina per toccare con mano la qualità, la grande scelta e le proprietà uniche della frutta italiana, con la più grande esposizione delle varietà locali e di stagione. Una intera giornata dedicata alla frutta coltivata in Italia con la mobilitazione dei giovani della Coldiretti che scendono in piazza con trattori per fermare la strage di piante lungo la Penisola con drammatici effetti sui consumi nazionali e sul clima, l’ambiente, il territorio e la salute degli italiani. Non poteva poi mancare uno speciale focus sulla riscossa del bergamotto il cui raccolto mondiale si concentra per il 90% in Calabria e che è l’unico frutto storico del Made in Italy la cui coltivazione è in controtendenza anche grazie alla grande versatilità e utilizzo che va dalla cucina alla profumeria, dai succhi all’utilizzo come agrume fresco da consumare tal quale.

