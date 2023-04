Montalto Uffugo, vincita al "Miliardario Maxi" trovando tutti i 6 numeri vincenti

E’ ancora la Calabria ad essere protagonista di una bella vincita. Ma stavolta non è una scommessa a catturare l’attenzione, ma bensì un Gratta e Vinci che ha permesso una vincita particolare.

Il fatto si è verificato presso l’agenzia Eurobet di via Benedetto Croce 267/269 a Montalto Uffugo, piccolo centro in provincia di Cosenza. Si tratta di una agenzia già alla ribalta della cronaca per una serie di vincite importanti nel settore delle scommesse sportive.

A centrare la vincita, secondo quanto appreso da Agimeg, non è stato un cliente abituale ma una persona che saltuariamente giocava una scommessa o acquistava un Gratta e Vinci.

La sua scelta è andata stavolta per il tagliando “Miliardario Maxi“, Gratta e Vinci dal costo di 20 euro. Il biglietto è risultato vincente ed ha suscitato interesse non tanto per la cifra incassata ma piuttosto per le modalità della vincita.

Sul Gratta e Vinci sono stati infatti trovati tutti i 6 “numeri vincenti“, qualcuno anche più di una volta. Solitamente a pagare è infatti un solo numero mentre stavolta sono andati a segno tutti quelli in gioco. In totale sono state 10 le caselle del Miliardari Maxi che hanno regalato ognuna un premio di 50 euro, per una vincita totale di 500 euro.

